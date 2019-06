Jættestuekoncerter i Mårhøj

Musik: Fredag 28. juni kan du komme til to jættestuekoncerter med Hanne Methling i Mårhøj. Hanne Methling byder indenfor i jættestuen, hvor publikum kan få lov til at kigge stenaldermenneskerne over skulderen i deres daglige gøremål og ritualer.

Det musikalske udtryk er nutidig folkesang med guitar som akkompagnement. Men du kommer også til at høre instrumenter fra stenalderen såsom ben-fløjte, tromme og brummer. Koncerten kl. 13 handler om jægerstenalderen og koncerten kl. 15 handler om bondestenalderen. /piwi