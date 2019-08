Musik: Midt i alle de eventyrlige aktiviteter i forbindelse med HCA Festivals byder Seniorhus Odense på et af Europas ældste swingbands, når italienske Billy Bros. Swing Orchestra giver koncert fredag 23. august kl. 20 og fylder seniorhuset med rhythm & blues, jumpin' jive og swing. Inden koncerten afholder bandlederen 'Big Daddy Maurizio' en talk om jazz- og swingmusikkens æra, hvor han for første gang siden Norma Millers død vil fortælle om hendes liv og deres samarbejde. Talken starter kl. 19 og er gratis. Koncertens arrangører er Swing The Shoes og Jazzens Venner. /stha