Musik: Galleri Korinth inviterer til en intim stuekoncert med Harpin' Wolf & The Black Sheep fredag 6. september kl. 20. Kvartetten fra Odense spiller old school rockin' rhythm'n'blues. Besætningen består af Claus Trohl, Niels Pedersen, Claus SloMo og Michael Larsen. Det er desuden muligt at tilkøbe en tre-retters menu i forbindelse med koncerten. /stha