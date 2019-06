Interview med Sheryl Crow: Amerikansk stjerne nød Tinderbox

- Jeg tror, at det skyldes en taknemmelighed over, at jeg kan rejse rundt og optræde med mit fantastiske band og opleve skønne steder som dette, siger Sheryl Crow.

Hun kan ikke mindes, at det har være lige så skønt at turnere, som det er netop nu.

- Det var virkelig sjovt i dag, og min fornemmelse af publikum var god. De hyggede sig i solen, mens vi stod i skyggen og havde det lige så sjovt, siger 57-årige Sheryl Crow, der mildest talt ikke ser ud til at være en dag over 50.

Fem dollar om dagen

Med sig har hun sine to adopterede sønner på ni og 12 år. Under lørdagens koncert hjalp de til, og flere blandt publikum undrede sig formodentlig over at se en lille purk stå klar med guitarer i siden af Blå Scene.

- Jeg har haft mine sønner med på turné, siden de lå i en vugge. De har begge lært at gå ombord på en turbus, og jeg har aldrig rejst nogen steder uden dem. Man forlader ikke sine børn, siger Sheryl Crow.

De får ikke bare lov til at fise den af, når de er med deres berømte mor på turné.

- De er blevet ansat som medhjælpere, og de nyder at være en del af holdet og kunne bidrage. De får naturligvis løn, og for tiden er det fem dollars om dagen, siger Sheryl Crow og ler.

Det sker ofte, at hun tager sig tid til at opleve koncerter med andre bands, når hun er på festival. Lørdag har hun desværre ikke mulighed for at høre Neil Young, da hun skal flyve fra København tidligt søndag.

- Da jeg så plakaten, må jeg indrømme, at jeg var imponeret. Det er ret vildt at have Duran Duran, Neil Young, Miley Cyrus og Billie Eilish på samme festival. De stikker i alle mulige retninger, men det betyder, at der er plads til et band som mit, siger Sheryl Crow.