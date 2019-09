Underholdning: I den syriske ørken planter to yazidi-munke et træ, i Nigeria hviler en mor sig i skyggen af et træ, og et andet sted ude i den store verden leger en pige med sine dukker omkring det træ, hendes far plantede, da hun blev født. Forestillingen "Træet" kan opleves på Dynamo i Odense onsdag 11. til fredag 13. september, når Odin Teatret tager på en sjælden turné rundt i Danmark. Forestillingen er præsenteret af Teater Momentum, og billetter kan købes på www.teatermomentum.dk. /stha