Inspiration fra Svendborgs fortid

Selv for Sys Hindsbo, en altfavnende kunstner med en frodig fantasi, blev mødet med Svendborg Museums magasin i et gammelt æblelager på Svendborg Havn næsten for overvældende, da hun i sensommeren '18 skulle finde inspirerende fortidsminder til udstillingen "El Dorado" i SAK Kunstbygning.

- Jeg blev sært smålig, erkender hun, - Jeg undte mig ikke at kigge ordentligt på alle de utrolig fine ting... og du aner ikke, hvor meget, der er.

Til gengæld lykkedes det hende at finde effekter, der passer meget præcist ind i det Hindsboske univers. For Sys Hindsbo opererer næsten altid med nogle sære instrumenter, som ikke har nogen funktion. Måske er det en virkelig genstand, som det bikubelignende loge-tegn en uniformeret person i et billede bærer. Men så har Sys Hindsbo af fri fantasi tilføjet en vinkel og et par indstillelige ben, der ligner noget fra et søfartsinstrument og dermed er et komplet ubrugeligt stykke værktøj skabt.

For det lukkede og mærkelige fascinerer hende - og rovet fra museums-lageret blev da også to "maskiner", som museet ikke har nogen forklaring på brugen af: Den ene med drejehjul og et par valser. Den anden en slags tang til... ja hvad? Men begge passer ind i Sys Hindsbos sort/hvide univers i de tre store malerier, hun har med på udstillingen.

- Og busten.... den blev jeg bare forelsket i, tilføjer hun om træfiguren af en mandsperson, hvis næse og læber er slidt væk af den salten sø, for umiddelbart synes busten at være en del af en galionsfigur. Til forveksling ligner det slidte portræt dog én af herrerne i Sys Hindsbos maleri.