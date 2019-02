Selma Brink har været tv-journalist-kendis, men trukket sig tilbage. Den store offentlighed tror, at hun arbejder for sit eget onlinemagasin, men hun er blevet såkaldt "henter" for den danske efterretningstjeneste, PET. Sådan en, tjenesten kan sende ud i det skjulte for at samle informationer. Selma har sit "spion"-kontor i sin kælder, hvor hun mødes med chefen, der apropos hedder Kellermann.

Selma er hovedperson i "Operation nyttige idioter" - første bind i en planlagt serie af Henrik Brun, og i bogen sender PET-chefen hende til Flensborg for at finde ud af, om et nyligt mord på en dansk kvinde kendt som flygtningeaktivist kan have betydning for rigets sikkerhed. Selma skal derfor infiltrere byens flygtningemiljø.

Det kan lyde som en forholdsvis enkel sag. Det er det ikke. "Operations nyttige idioter" kalder på paranoiaen og sender læserens hjerne på arbejde, for ingen er, hvem de giver sig ud for at være, og der foregår alverdens lyssky handlinger lige for næsen af overvågningssamfundet med alle dets kameraer og øjne på nettet.

I bogen er politiet ikke meget for at samarbejde med efterretningstjenesten. Og indbyrdes lurer de europæiske landes tjenester på hinanden. Politisk er der intriger mellem højre og venstre med flygtningestrømmen og terrorangsten som gidsel, og midt i det hele florerer internettrolde med falske historier på nettet.

- Er din spændingsroman realistisk?

- Ja, jeg vil mene, at den er realistisk. Vi ved, at der er internettrolde, der laver falske nyheder og leverer falsk information. Og det er også realistisk, at man inden for apparater og institutioner som politi og efterretningstjenester er meget opmærksomme på at bevare egen status, styrke og privilegier. Det gør man ved at holde sine trumfer tæt til kroppen, for hvis man lukker andre ind på ens enemærke, kan det føre til magttab, nedskæringer osv., siger Henrik Brun.

- I bogen støder vi også på et såkaldt dokumenthotel, der sørger for at sende lastbiler ud og makulere papirer på stedet eller opbevare dokumenter, ingen tør gemme på en internetsky. I bogen ligger hotellet i Svendborg.

- Placeringen er fiktion, men da jeg var journalist på Information, skrev jeg en artikel om disse hoteller. Jeg havde set en af lastbilerne. Hvorfor har folk brug for, at papirer ikke må forlade deres bygning? Eller behov for at få dem fjernet og opbevaret et sted uden for hjemmet? Tja. Det er jo meget praktisk, hvis man har lyssky forretninger, man ikke tør opbevare elektronisk eller fysisk vise frem, skulle man blive udsat for en ransagning, siger Henrik Brun.

- Men en tv-kendis, som bliver spion?

- Det kan ikke udelukkes, selv om det selvfølgelig er svært at påstå, at en Mette Fugl er hemmelig agent, så det vil jeg ikke, siger Henrik Brun og ler højt.

- Men der er jo journalister, som, når de stopper deres journalistkarriere, har en politisk dagsorden og for eksempel stiller op til politiske valg. Så sidder man og tænker over, om deres holdninger har præget deres journalistik.

- Hvor kommer mistænksomheden fra?

- Som journalist er man pr. definition kildekritisk. Jeg tænker over motiver og interesser og om "nyheder" er placeret eller ægte. Det er min drivkraft, og jeg er måske også "skadet" af, at jeg, fordi jeg har arbejdet og rejst så meget i Europa, ved meget om vores verdensdel fra steder til mennesker og politik og gerne vil nuancere de gængse opfattelser og skrive om det i mine bøger.

- Er du også paranoid?

- Nej, det er jeg ikke, for jeg har ikke de store hemmeligheder.

Henrik Brun: "Operation nyttige idioter", spændingsroman, 333 sider, netop udkommet på People's Press.

