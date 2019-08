Foredrag: Svendborg Museum har lukket op til steder, de fleste af os normalt ikke kommer, og 20. august besøger museet Valsemøllens produktion af havregrub og gule ærter. Valsemøllen, som ligger ved Svendborg Frihavn, arbejder især med at valse korn, men Valsemøllen er i dag særlig kendt for at producere "Møllerens gule ærter". Du har nu muligheden for at kigge indenfor og få en historie om virksomheden. Indefra med museet besøger 17. september Andekærgård med dens 1400 jerseykøer. Arrangementerne begynder kl. 16.30. /piwi