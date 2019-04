Iltert hjertebarn flænger aftenfreden

Musik: Lad nitterne pryde jakkeærmer og skosnuder, og slip det iltre temperament løs, når anden omgang af Ilter - Odense Punk & Hardcore Festival finder sted på odenseanske Teater Momentum. Det sker i weekenden 19.-20. april.

Årets lineup er et heftigt et af slagsen og kommer omkring mange af punkens undergenrer. Fra 1980'ernes hardcore toner til 1990'ernes punkrock. Fra grindcore til punk jazz. Blandt andre optræder Bold, LLNN, War Of Destruction, We Are Among Storms, Razor Blades, Nyredolk, Woes og Videoiid. /sisø