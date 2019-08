Kunst: - Det er mit hjerteprojekt, siger 32-årige Chris Christophersen om sin nye udstilling af billeder fra Øst-, Vest- og Sydgrønland, der kan ses i Nordatlantisk Hus frem til 30. september.

Hans mor er fra Grønland, og selv om han flyttede fra Nørre Aaby til København i 2006 for at forfølge en karriere med at fotografere royale, er han både fynbo og grønlænder i hjertet.

I 2011 påbegyndte han fotoserien "Grønlands ansigt" under et besøg på Grønland, som hans mor stammer fra. Her fulgte han prins Joachim og prinsesse Maries tur rundt i Ilulissat.

Siden er det blevet til flere besøg. Blandt andet i forbindelse med regentparrets sommertogt i 2015.

- Det var en stor oplevelse at være med regentparret. Jeg besøgte nogle bygder, jeg normalt ikke ville have besøgt, og det gav mig en masse fotos til min serie, siger Chris Christophersen.