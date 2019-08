I fodsporene på Magtens og Minds: Fynske finalister i kanonfinale

- Den er lige så vigtig som enhver anden koncert. Vi bestræber os på at gå på scenen med 100 % engagement i nuet og musikken til alle vores koncerter. Hver koncert, vi spiller, skulle gerne være et skridt i den rigtige retning. Det, håber vi er tilfældet på Smukfest. Karrierekanonen har givet os fin omtale og gode venner. Vi tror dog på, at gennembruddet nok skal komme, uanset om vi vinder eller ej, siger Gregers Møller Jensen.

Trioen Patina, der kalder dens forcer en mikstur af David Byrnes frække dansetrin og Peter A.G.'s gode humør, glæder sig indtil videre over at have mødt en masse dejlige mennesker, der brænder for musikken som dem selv.

Tirsdag er den vigtigste dag længe for de fynske bands Patina og Statisk, der er finalister i årets udgave af DR's Karrierekanonen. Konkurrencen er tidligere vundet af Magtens Korridorer, Marie Key og The Minds of 99, der alle har etableret sig på den danske musikscene.

- Det bliver svært for juryen at vælge tre bands, der skiller sig særligt ud i dette fede felt af finalister. Vi mener, at vi selv er et kvalificeret bud med vores kantede lyd og energiske liveshow, der forhåbentlig finder sin plads i lytternes hjerter. Vi er tre trommeslagere, der skriver musikken, og til vores koncerter spiller vi på skift percussion, trommer og skiftes til at være forsanger. Det giver en god energi, og det lader til, at det også giver publikum noget med forandringer undervejs i en koncert, siger Gregers Møller Jensen.

Gregers Møller Jensen mener kollegialt, at alle finalister har fortjent at vinde.

Kæmper for gennembruddet

De to faste medlemmer i Statisk, Mathias Ranch Skov og August Kulmann Halle, har droppet ud af uddannelser for at satse på musikken på fuld tid. De håber, udover en placering øverst på podiet til Smukfest, hvor finalen afholdes, at deres medvirken kan blive et springbræt til at give flere koncerter.

- Det ville være superfedt, hvis Karrierekanonen kan skaffe os flere koncertjob. Det bliver også en kæmpe oplevelse at optræde på Smukfest, men det er vigtigt for os at give publikum den bedste koncert lige meget, hvor vi spiller, siger forsanger og sangskriver Mathias Ranch Skov.

Uanset, om det bliver til en plads på podiet eller ej, er Statisk indstillede på at kæmpe videre for et gennembrud.

- Jeg synes, vi laver noget nyt og spændende musik med en energi og et udtryk, som Danmark godt kunne bruge lidt af, siger Mathias Ranch Skov, der stadig bor i Odense.

Han har ingen planer om at forlade den fynske hovedstad foreløbigt.

- Tre af os bor i Odense og har vores hverdag her. Det er sgu en hyggelig by med et godt fællesskab og god plads til at stresse af, siger Mathias Ranch Skov. Hvis han skal nævne tre ord, der gør Statisk til noget særligt, bliver det: Energi, nerve og kærlighed.