I Assens hylder de forårets kommen

Musik: I hele uge 9 hylder Tobaksgaarden i Assens, at foråret for alvor er på vej, med danske jazz- og bluesbands, der hele ugen gør alt, hvad de kan, for at holde vintermørket på afstand.

Torsdag 28. februar er der først fællessangcafe klokken 17, inden Nordtoft Quartet tager over klokken 20 og spiller en anderledes jazz-koncert i sammenspil med Torben Sminges koncise trompet, hvor fundamentet er Uffe Nørtofts kompositioner.

Fredag 1. marts klokken 21 gæster Mike Andersen med innovativ blues-musik, og dagen efter, altså lørdag 2. marts, klokken 20.30 er scenen gjort klar til Michael Falch. /stha