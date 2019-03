Musik: Søndag 10. marts bliver Lars Kristian Hansen og hans musik hyldet i Ansgars Kirke. Musikhistorien har fostret talrige organister, som også virkede som komponister. Nogle af de mest kendte navne er Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy og Olivier Messiaen. Der er stadig den dag i dag mange organister, som også komponerer, og i Odense har vi komponist Lars Kristian Hansen, som i mange år har været ansat i Vor Frelsers Kirke og netop er fyldt 70 år.

Organist Tina Christiansen og Ansgars Kirkes tidligere organist, Torben Krebs, skaber sammen en koncert, hvor Lars Kristian Hansens musik hyldes. Desuden medvirker trompetist Mads Juul Lunde og blokfløjtenist Monica Schmidt Andersen. Koncerten vil præsentere et udpluk af Lars Kristian Hansens store musikalske produktion i form af to orgelværker skrevet specielt til henholdsvis Torben Krebs og Tina Christiansen, firhændig orgelmusik og kammermusik samt uropførelsen af et stort værk for blokfløjte og orgel. Koncerten begynder kl. 16. /piwi