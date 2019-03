Assens: Hvis du har den rette Willemoes-ånd, så kan du vinde en pris. Eller i det mindste indstille en person til at vinde den nu helt og aldeles traditionelle Willemoes-pris i Assens Kommune.

Den skal igen gives og Assens Kommune leder efter kandidater til prisen. Du kan sende kommunen et kandidattip senest 10. april, så vil et prisudvalg herefter votere og finde ud af, hvem der skal have statuetten denne gang.

"Prisen gives til en person, forening, organisation, virksomhed, institution eller lignende, der i sit daglige virke eller ved en speciel begivenhed i det forløbne år har udvist særlig 'Willemoes-ånd' eller er i besiddelse af 'Willemoes-egenskaber', skriver kommunen på kommunens hjemmeside.

Det er bl.a. at "tage umulige udfordringer op og løse dem med succes", "at kæmpe mod autoriteter og overmagt på en konstruktiv og alternativ facon" og "at gå foran med et godt eksempel". Sådan.

Du skal under assens.dk (søg efter Willemoes) og udfylde indstillingsformularen med din kandidats navn og kontaktoplysninger. Plus en god beskrivelse, hvor du argumenterer for kandidatens Willemoes-ånd og Willemoes-egenskaber.

Sidste år gik prisen til Bent Schmidt fra Glamsbjerg. Vinderen afsløres i maj.