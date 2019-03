Forfatteren Kaspar Colling Nielsen vil i den næste uge kunne spottes i Nyborgs gader, hvor han skal forsøge at give et bud på, hvem Nyborg er.

NYBORG: Hvem er Nyborg?

Svaret på dét spørgsmål skal forfatteren Kaspar Colling Nielsen i kommende uge forsøge at komme nærmere.

Forfatteren, der i 2010 modtog Danske Banks debutantpris for 'Mount København', deltager sammen med 19 andre forfattere i projektet "Hvem er Danmark?".

Projektet er sat i søen af Dansk Forfatterforening, som sender forfatterne ud i landet, hvor de skal forsøge at give deres litterære bud på, hvem Danmark er.

Selv kender Kaspar Colling Nielsen ikke meget til den gamle kongeby, som han mest kender fra sine ture igennem Danmark, når der skulle tankes op eller hentes forsyninger på McDonald's.

Alligevel glæder forfatteren sig til at lære byen og nyborgenserne at kende.

- Jeg vil forsøge at finde nogle forskellige steder, hvor jeg kan skrive. Jeg kan godt lide at sidde steder, hvor der sker noget omkring mig. Der skal gås nogle ture, hvor jeg forhåbentligt møder nogle mennesker på min vej, som jeg kan falde i snak med.

Især tanken om at være nær byen, har Kaspar Colling Nielsen vægtet højt, da han skulle finde et sted at bo. Derfor har han valgt at overnatte i det centrale Nyborg frem for ude ved kysten.

- Jeg har en forestilling om, at jeg ved at bo centralt i byen vil møde de lokale. Jeg kunne også have valgt at bo ude ved hotellerne ved stranden, men jeg tænkte, at der nok ikke var så mange lokale derude.

Kaspar Colling Nielsen vil være at finde i bybilledet i den kommende uge, hvor han blandet andet skal møde borgmesteren, Kenneth Muhs (V), og musikeren Søren Huss.