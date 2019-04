HVEM: Olaf Johannessen, skuespiller.

HVAD: "Diktatoren", en sceneudgave af Chaplins film.

HVOR: Teatersalen, Odeon.

HVORNÅR: Premiere torsdag 11. april.

Hvad er dit forhold til Chaplin?

Chaplin har fulgt mig hele livet. I 70'erne havde jeg en dørplakat med den lille vagabond; så stor fan var jeg. Min første store biografoplevelse var "Limelight". I den er der en fantastisk scene, hvor Charlie Chaplin og Buster Keaton udfolder al deres skuespilkunst og klovnetilgang. Det klip har jeg studeret i én uendelighed.

Hvad er det, der fascinerer dig ved Chaplin?

Det er hans kærlighed til klovnen, som rummer smerte og glæde i én og samme person. At få mulighed for at udfolde klovnens karakter foran et live-publikum, sådan som jeg gør i "Diktatoren", er er en gave.

Lægger du dig tæt op ad Chaplins filmkarakterer?

Jeg har bestræbt mig på at ligne Chaplins to figurer, den lille jødiske barber og diktator Hynkel, mest muligt, men samtidig gøre rollerne til mine egne, så grænsen mellem, hvor Chaplin hører op, og jeg begynder, er flydende.

Hvad er det særlige ved jeres udgave af "Diktatoren"?

Nikolaj Cederholm har dramatiseret og opdateret handlingen uden at gøre vold på stoffet. I teksten er der mange uhyggelige referencer til nutiden, men alvoren er pakket ind i komik og slapstick, som er nogle af de bedste midler til at vække folk og nå ind til dem. Med humoren som løftestang kan vi drage paralleller til vores egen tid uden at løfte pegefingre.