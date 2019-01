Bøger: Knud Romers længe ventede roman "Kort over paradis" tager over, hvor "Den som blinker er bange for døden" slap, men trods en mere fredfyldt titel end debutromanen, har det ikke været nogen dans på roser at få skrevet toeren ned. Hør Knud Romer fortælle om sit arbejde med bogen - og meget andet - når han gæster KulturØen i Middelfart onsdag 6. februar kl. 19. /stha