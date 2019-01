Hjerte af pap og andet ungdomsrelevant

Bøger: Carlsen lancerer 22. januar en ny serie for de yngste af de unge. "Hjerte af pap" og "Det du ønsker" hedder de to første bind, som er skrevet af Kristina Aamand. Hovedpersonen er 13-årige Sif, og serien henvender sig til de 11-14-årige. For de lidt ældre af de unge har Gyldendal udgivet "Panik", som er en novellesamling af Daniel Zimakoff om at være ung og bange for ikke at være god nok, mens Carlsen med "Kære Evan Hansen" fortæller historien om, hvad en hvid løgn kan medføre i kampen om at høre til. Ungdomsromanen er skrevet af Val Emmich og er baseret på musicalen "Dear Evan Hansen" fra Broadway./ahy