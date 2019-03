Her er det ligegyldigt om sex er med en mand eller en kvinde

Sigrid danser ikke mere, for det går altid galt, når hun er på et dansegulv. Mændene bliver ekstatiske og klæber sig til hende, og hun har svært ved at slippe af med dem igen. Hun "drager", som en Misse Møhge ville sige. Til sin store forfærdelse opdager hun en aften på Boogies i Odense, hvor hun alligevel kaster sig ud i lidenskabelig dans, at de erotiske fornemmelser giver hende et hul i ryggen.

Sigrid er en elver - hun ved det blot ikke. Et mytologisk væsen midt i nutiden, hvor Google ikke kan komme med et svar, men hvor Sigrid i stedet må søge i de danske og ofte barske folkeviser fra middelalderen.

Sigrid er en af hovedpersonerne i Sidsel Sander Mittes nye roman "Bjergtaget - og de blev lokket", som er første bind i en planlagt fantasy-trilogi, der foregår på Fyn.

Sidsel har altid været fascineret af middelalderen og dens overtro, og passionen har hun fået af sin mor. Sammen med hende og sine to søstre har hun siden barndommen optrådt i familiens gøglergruppe Ildfolket, og nu er hun og søstrene i gang med at indlemme næste generation.

Det var derfor heller ikke tilfældigt, at hun i sin tid skrev både bachelor og speciale om middelalderens folkeviser. Her huserer elvere, som ikke har meget tilfælles med de sympatiske udgaver i "Ringenes Herre". De danske elvere er farlige, for de kan bjergtage et menneske, så det mister sin fornuft.

Ordet bjergtage skal i folkevise-sammenhæng tages bogstaveligt. Det handler ikke blot om, at en elver kan fascinere et menneske så stærkt, at det kun kan se skønhed og mærke en altoverskyggende erotisk længsel efter elveren. Den betydning af ordet opstod først i 1800-tallet. I de langt tidligere folkeviser betød bjergtaget, at elverne tog de besatte med til Bjerget - elvernes land - hvor de udnyttede dem for deres egen seksuelle fornøjelses skyld eller som avlsdyr. Noget tyder på, at det kneb indbyrdes for elverne at få nye elverbørn ud af erotikken, for rene elverbørn nævnes aldrig i folkeviserne, fortæller Sidsel.

- Det er interessant, at folkeviserne trods de mange normer og regler i middelalderen beretter meget frimodigt om sex - også om sex med eget køn. I nogle af viserne er det ligegyldigt, om ens elsker er en mand eller en kvinde. Selvfølgelig var der også moraler i folkeviserne, for på den tid var homoseksualitet jo meget forkert, så mange af viserne slutter for eksempel med, at en bjergtaget efterlader børn eller ægtefælle, som er ulykkelige over at have mistet til elverne, fortæller Sidsel Sander Mittet.