Slagtermestersønnen Henning Stærk Jacobsen indledte musikkarrieren i 1965 og har siden givet flere end 3000 koncerter og stået bag hits som "Sweetheart", "Small Time Saturday Night" og "Cheque Book". Hans seneste album, "Old Time Rocker", beskriver det, Henning Stærk er: En gammel, garvet rockmusiker, der lige er begyndt at have det sjovt, selv om han fylder 70.