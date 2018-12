Hella Joof og Jonathan Spang bliver samtalepartnere til Heartland

Humoren får en plads på Heartland til sommer. Festivalen har netop offentliggjort nye navne til dets talks-program, hvor publikum kan høre samtaler mellem kendte meningsdannere, og to af navnene er Hella Joof og Jonathan Spang, som skal samtale ud fra spørgsmålet: Er humoren blevet voksen?

"Hvis danske satirikere nogensinde kunne beskyldes for kun at snakke om parforhold og hverdagsliv, er det i hvert fald slut: I dag er der en lang række standup-comedy-shows, tv-programmer, film og bøger fra folk, der arbejder professionelt med humoren, der forholder sig til såkaldt seriøse emner," lyder det blandt andet i oplægget.

Hella Joof er filminstruktør, skuespiller, forfatter og komiker og Jonathan Spang er komiker og tidligere direktør for Nørrebro Teater. Han blev "Årets komiker" ved Zulu Comedy Galla 2018.

Foruden Joof og Spangs deltagelse har Heartland netop offentliggjort, at også fotograf Jan Grarup og aktivist, debattør og forfatter Ahmed Akkari deltager i talks-programmet.

Jan Grarup er blevet verdenskendt for sine billeder fra krigs- og konfliktzoner rundt om i verden og kåret som Årets Pressefotograf fem gange.

Ahmed Akkari blev kendt under Muhammed-krisen i 2005 og har siden udgivet to bøger om sin vej ud af det islamiske miljø.

Festivalen offentliggør løbende sine deltagernavne. Tidligere på året blev det afsløret, at også den prisvindende, amerikanske forfatter Jonathan Franzen kommer til talks-programmet, og på musiksiden er foreløbig blandt andre Solange, The Good, the Bad & the Queen og The Smashing Pumpkins kommet på programmet.