Heartland præsenterer: Kris Kristofferson og Damon Albarn blandt syv nye navne

Heartland Festival præsenterer torsdag en yderst blandet buket med syv internationale navne til næste års festival. Blandt andet kommer countrylegenden Kris Kristofferson samt Blur-kaptajnen Damon Albarn med gruppen The Good, the Bad & the Queen.

Den sydfynske festival Heartland offentliggør torsdag syv internationale navne til 2019-programmet.

Det drejer sig om Blur-frontmanden Damon Albarns "fritidsgruppe" The Good, the Bad & the Queen, den britisk-franske sangerinde Charlotte Gainsbourg, rockbandet Elbow, postpunk-pionererne Interpol, countrylegenden Kris Kristofferson & The Strangers, jazzsaxofonisten Kamasi Washington samt Detroit-rapperen Danny Brown.

Det er 11 år siden, at The Good, the Bad & the Queen udsendte gruppens første album, 16. november udgav gruppen dens andet album, "Merrie Land", som er produceret af Tony Visconti, der også stod bag David Bowies mesterlige afskedssalut, "Blackstar". De nye sange kan opleves live for første gang i Danmark på Heartland 2019.

- The Good, the Bad & the Queen er et decideret superband, som består af Gorillaz- og Blur-frontmand Damon Albarn, forhenværende The Verve-guitarist Simon Tong, bassisten fra legendariske The Clash, Paul Simonon, og den nigerianske trommeslager Tony Allen, der i en årrække spillede sammen med afrobeat-ikonet Fela Kuti.

- Bandet er et unikt, musikalsk projekt med skramlende, alternativ rock som omdrejningspunkt og med tydelige referencer til garagerock og folk, siger direktør og musikbooker for Heartland, Ulrik Ørum-Petersen.

For det modne og countryelskende publikum er legendariske Kris Kristofferson en fornem booking. Som sangskriver står Kris Kristofferson bag nogle af genrens mest markante sange med "Me & Bobby McGee" som et fyrtårn. Kris Kristoffersons daværende kæreste Janis Joplin indspillede sangen få dage inden sin død i 1970.

- Kris Kristofferson har formået at forblive relevant i knap fem årtier, hvilket han understregede med sit seneste album, "The Cedar Creek Sessions", fra 2016, som blev nomineret til en Grammy for bedste "Americana Album".

- Han har tre gange modtaget Grammyer i forskellige country-kategorier. I 2014 modtog han en Lifetime Achievement sammen med blandt andet The Beatles og blev ved samme lejlighed indlemmet i Grammyens Hall of Fame. Når han optræder på Heartland 2019, bliver det sammen med det afdøde countryikon Merle Haggards band, The Strangers, siger Ulrik Ørum-Petersen.