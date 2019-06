Heartland Festival: Tre ting, vi lærte om ekstremt arbejde i Sibiriens kulde og nær fodboldminefelter

3) Børnene derhjemme

De har begge tidligere gennemgået skilsmisser grundet deres arbejde. Men deres børn er vigtige i deres fremtidige virke.

- Det er det positive ved nu at være museumsdirektør. Der er stadig vilde arbejdstider, men i det mindste er jeg hjemme og tæt på mine børn, lyder det fra Rane Willerslev, der snart skal have barn nummer tre.

- Mine børn er blevet så store, at de nu mere slås om at holde fest i lejligheden. Men de har fået at vide, at de altid kan nedlægge veto, hvis de bliver bange for, at jeg skal afsted, nikker krigsfotografen.