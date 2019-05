Heartland Festival: Her er tre ting, vi lærte om samfundets problemer

2) Ny samfundsgruppe

Overskriften på talken handlede dog mest om prekariat-giganten.

- Vi har de ekstremt rige. Chefer, millionærer, ledere. Så de sikre lønmodtagere med ferie og pension. Så det gamle proletariat. Og dernæst den nye gruppe: Prekariatet.

Ifølge professoren er folk fra prekariatet den samfundsgruppe, som har ustabile kontrakter. De udfører et arbejde, der ikke måles på, eller som de ikke har lyst til at arbejde med. De arbejder for at overleve eller for håbet om at få et fast arbejde.

- Det er freelancere, flygtninge, handicappede, vikarer. Men specielt folk, der falder tilbage fra arbejderklassen uden alt for meget uddannelse.