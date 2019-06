Heartland Festival: Her er tre ting, vi lærte om danske værdier

2) Værdier under pres

Den førnævnte slækkende venlighed kan være et udtryk for, at danskheden er under pres, var de enige om.

- Folk føler sig i hvert fald presset på værdierne. De ting, de føler, er danske, mente Kim Leine.

- Danmark skal holde fast i at være et humanistisk og kristent land. Mennesket skal være i centrum, men dermed også den her vigtige næstekærlighed, lød det fra Ahmed Akkari.