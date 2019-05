Heartland Festival: Her er tre ting, vi lærte om Europas brusende populisme

3) Kampen mod populismen

Men den europæiske populisme-bølge kommer til at bruse tilbage.

- Vi ser det allerede. Folk vender sig mod populisterne. Men det kræver god uddannelse, kritisk sans over for falske informationer samt en vilje til ikke at lade sig styre af frygt, forklarer Natasha Lindstaed.

Så vil Europa se én-mands-ledere som Putin, Erdogan og egyptiske Sisi?

- Nej, verden vil formentlig ikke blive styret af autokrater eller diktatorer i fremtiden. Sådanne styringsformer holder sjældent længe, slår Rasmus Boserup fast.

- Styrerne har sjældent særlig god kulturudvikling eller økonomi, men de kan nogle gange skabe en tryghed hos befolkninger. Så de vil stadig kunne findes i fremtiden.