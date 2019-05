Heartland Festival: De tre ting lærte vi om Jonathan Franzen

3. Teknologi versus litteratur

Og så var der jo det med teknologien, som var det egentlige emne for samtalen. Jonathan Franzen har det svært med moderne teknologi, hvor hele verden er i en telefon. Blandt andet fordi, det gør os egoistiske.

- Hvis du står og pisser på gaden, er det en overskridelse af din egen privatsfære, men det er meget mere en overskridelse af min. Som når du sidder med din telefon i et offentligt rum. Vi skal ikke være stille, så du kan høre din kattevideo. Det er dig, der skal tage hensyn til os. Det er glemt i dag.

- Men apple og de andre giganter tager også noget fra os, for det er designet til at være dårligt for os, og det kommer til at handle om os selv hele tiden. En af grundene til at jeg elsker litteratur er, at litteratur handler om at bringe folk sammen. Når jeg læser Dostojevskij, så er jeg i Rusland, jeg hænger ud med ham - og jeg slipper for at være mig selv i et stykke tid.

Og som for at svare på spørgsmålet, der ikke er blevet stillet, slår Jonathan Franzen fast:

- Litteraturen er ikke død. Den er ikke engang syg.