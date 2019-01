Har fotograferet alle de store: Stjernernes fotograf til Brandts

Stjernefotografen Anton Corbijns sort-hvide fotos er så markante, at mange genkender hans signatur, før de genkender rockikonerne, han portrætterer. I marts udstiller han i Odense.

Interesserer man sig for foto, er det umuligt at komme uden om hollandske Anton Corbijn, der fra marts invaderer Brandts med sine sort-hvide portrætfotografier. I 40 år har han været rockikoners førstevalg blandt fotografer, og selv om hvert eneste billede har sin egen historie, er hans signatur let at kende, fortæller museumsinspektør Anna Krogh. - Han er umiskendelig stilsikker og distinkt, og jeg tager mig ofte i at genkende hans stil, før jeg ser på portrættet, siger hun, der skal kigge sig igennem 423 portrætter for at få alle de udvalgte billeder til udstillingen med. Blandt dem er der flere portrætter af stjerner som U2, Depeche Mode, David Bowie og Metallica - og blandt portrætterne er der flere, der er brugt som covers til lp'er.

Michael Stipe fra REM fotograferet af Anton Corbijn i 1990.

Efterspørgsel på fotos Anton Corbijns karriere begyndte i midten af 1970'erne, da han på en café i Groningen så den hollandske musiker Herman Brood og hans band, The Wild Romance, hvilket førte til voksende berømmelse for både bandet og fotografen. En af de seneste billedserier, Anton Cobijn har lavet, er det engelske band Coldplays udgivelse "Viva la Vida" omkring 2010. Den er også med på udstillingen på samme måde som billeder af rocklegenderne Nick Cave og Bruce Springsteen. Anna Krogh ved, at det både er portrætterne og portrætfotografen, der vil trække besøgende til. - Vi vælger at præsentere billederne på hvid baggrund, for vi har et trofast publikum, som efterspørger det klassiske fotografi. Det mærker vi, men fotografiet er jo også en del af vores opdrag som museum for kunst og visuel kultur, siger hun. Med en samling på tusindvis af fotos kunne Brandts meget vel have haft Anton Corbijn i sin portefølje, men det er ikke tilfældet, så udstillingen har ikke sendt Anna Krogh på magasinet. Alle værker er udvalgt i samarbejde med Anton Corbijn og SMEL Design Agency i Amsterdam.

Stjernefotografen, hollandske Anton Corbijn, har gennem sit kameras linse gjort mange af musikkens stjerner til endnu større stjerner. Her er han selv mål for et portræt - billedet er taget i København i 1997. Foto: Liselotte Sabroe/Scanpix

Del af en stjernerække At fotoudstillingen læner sig op ad "Remembering Sam Shaw", som indeholdt ikoniske Marylin Monroe-billeder og som blev vist for et par år siden, er Anna Krogh opmærksom på. - De to fotografer har selvfølgelig stjernemodellerne til fælles, men udstillingen med Anton Corbijn vil efterlade et mere rent billede af en distinkt stil, for i modsætning til Sam Shaw havde han ikke en periode som pressefotograf. I stedet for forskellige perioder er den kommende udstilling inddelt i bands og navne, siger Anna Krogh. Udstillingen, der hedder "1-2-3-4", har ud over hundredvis af stillbilleder også lyd og ord, og Anna Krogh regner også med, at der undervejs bliver plads til at vise musikvideoer og en af de film, Anton Corbijn de seneste år har kastet sig over. Udstillingen kan ses fra 22. marts og frem til 17. november 2019.

Nordirske U2 fotograferet af Anton Corbijn i 2007.

Bruce Springsteen fotograferet af Anton Corbijn i 2005.

Courtney Love fotograferet af Anton Corbijn i 1995.

Sinead O'Connor fotograferet af Anton Corbijn i 1988.