- Efter 40 år som journalist og efter 20 bøger vil jeg gerne give mit lille bidrag til en bedre verden. Vi bør alle give lidt mere, end vi tager, og jeg er historiefortæller, så det bliver mit bidrag i håb om, at historierne kan være til gavn for nogen, siger han.

Han tjener ingen penge på projektet. Har ikke planer om at lukke annoncer ind på siden eller på anden vis forsøge at tjene penge på historierne. For "Stories under the Moon" er tænkt som et en con amore-projekt. Et uegennyttigt arbejde.

- Men jeg prøver at sige til mig selv, at det ikke handler om antallet af læsere og likes. At det handler om at gøre en forskel, og hvis blot ét menneske har læst og fundet trøst, ro, glæde eller inspiration i en af historierne, er jeg lykkedes, siger han.

Bo Østlund har købt en camper til formålet og er begyndt at køre landet rundt. Banke på døre, opsøge mennesker på gader, strande og stier, samle på deres historier, skrive dem ned og dele dem på sin facebookside "Stories under the Moon", hvor alle kan læse historierne kvit og frit.

En af måderne at være lykkelig på er at beskæftige sig med det, man har lyst til, synes han. Og Bo Østlund har lyst til at fortælle historier. Din og min historie, og historier fra alle andre såkaldt almindelige mennesker, han møder.

- Det er hårdt arbejde at skrive og udgive bøger. Jeg har mistet det ene forår efter det andet og ikke set en sommer de seneste 10 år, fordi der altid var en bog, som skulle være trykklar efter sommerferien. Lige nu føler jeg, at jeg har skrevet min sidste bog, for nu vil jeg opleve årstiderne skifte og stå op hver dag og være lykkelig for mit liv, siger han.

Bo Østlund, som er opvokset i Veflinge på Nordfyn og i dag bor i Buntje-Ballum i Sønderjylland, er journalist og forfatter og har udgivet en snes bøger på sit eget forlag Heatherhill. Senest har han haft stor succes med bøgerne "Modne mænd", "Modne kvinder" og en bog om Kim Larsen. Så stor succes, at han kan tillade sig i et år og måske mere ikke at halse efter nye indkomster. Den situation har fået ham til at stoppe op, tænke sig om, mærke efter.

Historierne

Da "Stories under the Moon" blev søsat, var de første fortællinger med kendte mennesker. Bo Østlund trak på sit netværk af kendisser, han tidligere har skrevet bøger om, for at skabe opmærksomhed. Siden har vi kunnet læse historier om en mor, der fortæller om at elske sin søns autisme, om en mand, der overlevede en alvorlig flyulykke i Grønland i 1976, og hvad oplevelsen har betydet for ham. En kvinde fortæller om sit møde med Beatles og Tom Jones i 1960'erne, og en mand fortæller om sin livsglæde på trods af, at han lider af ALS. Bo Østlund har også delt sin egen historie om sin fars selvmord, og hvordan det har været med til at definere hans liv. Han skriver flere nye historier hver uge.

- Jeg glæder mig til, at jeg finder et naturligt flow, for jeg arbejder stadig med at finde den rigtige form. Jeg styrer hverken efter sygdom, tragedier eller sensationer, for jeg vil også gerne de lette og lyse historier. Jeg har også besluttet mig for at skrive lidt kortere.

Bo Østlund er inspireret af amerikanske Brandon Stanton, som skabte "Humans of New York" som er et verdenskendt fotoprojekt, der i første omgang fortalte om almindelige mennesker i New York. Bo Østlund tager også fotos af de mennesker, han interviewer og har også lavet videoer, men det er hans erfaring, at folk hellere vil læse end at se på videoer, så det holder han op med.

Hvad siger folk, når du banker på deres dør for at få dem til at fortælle deres livs vigtigste historie?

- Når jeg får et sjældent nej, er det lidt som at være en ung mand, der byder en pige op til dans og bliver afvist, men de fleste er meget imødekommende og vil gerne dele deres tanker og erfaringer med andre mennesker, og jeg bliver også opsøgt nu. Jeg tror, jeg er nem at tale med, fordi jeg er sensitiv og pivåben om mit eget liv og de udfordringer, jeg har haft. Min fars selvmord prægede mig jo i mange år. Man er nødt til at have oplevet noget, som har gjort ondt eller været svært for at kunne sætte sig ind i andres smerte, siger han.