Halv-fynsk succeskvartet ser frem til Nyborg-koncert: - Det føles ligesom at komme hjem

Klassisk: Nightingale String Quartet har gennem årene vundet stor anerkendelse både internationalt og her til lands. "Brændende passion, uimodståelig gejst og smittende lydhørhed," var nogle af de pæne ord, som kvartteten fik med på vejen, da de i 2010 modtog P2's Talentpris. Og da de for et halvt år siden gav koncert i Svendborg, kvitterede avisen her med fem stjerner og kaldte det for "international klasse".

Søndag den 11. august vender kvartetten tilbage til Fyn som en del af Nyborg Slotskoncerter, og det har en særlig betydning for bratschisten, Marie Louise Broholt Jensen, der er opvokset i Odense.

- Jeg synes altid, det er skønt, når vi skal spille en koncert på Fyn, for det føles ligesom at komme hjem. Vi har spillet i Nyborg flere gange før, og jeg spillede der selv sidste år med et andet ensemble. Det er et sted, jeg er kommet meget, og det er altid en god oplevelse, siger Marie Louise Broholt Jensen, der i dag bor i København.