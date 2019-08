HCA Festivals: Tre tip til lørdag

Hvad skal man lave en lørdag med børn på slæb? Her giver musikredaktør Simon Staun tre bud på musikalske oplevelser for hele familien.

1: Palle Krabbe - Go'morgen rollinger

Igen i år står Palle Krabbe klar til at underholde de mindste med koncerter fyldt med farver, fest og ballade. Palle Krabbe er ikke bange for at give den maksimalt gas, så børn - og formodentlig også voksne - ikke kan stoppe med at grine, når de først er begyndt. Palle Krabbe er efterhånden en fast bestanddel på Ny Vestergade, hvor der er umuligt at gå forbi uden at blive grebet af stemningen og løjerne. En fin måde at starte lørdagen på med musik og latter.

Go'morgen rollinger med Palle Krabbe, Ny Vestergade, lørdag klokken 11.00-11.20.

2: Andersen i maskinen Kulturmaskinen i hjertet af Odense iklædes nye klæder, når Ras Bolding genopfører sin HCA-suite, som består af fire længere kompositioner, der tager afsæt i fire af H. C. Andersens mørkere fortællinger: Snedronningen, Skyggen, Historien om en moder og Den lille havfrue. Kompositionerne kombinerer elementer af elektronisk og klassisk musik med spor af både goth, punk, folk og sågar computerspil, og præsenteres live af Bolding selv og de tre medmusikanter Marie Makaber, Mie Møgunge og Lærke Lømmel. Andersen i maskinen, Farvergården 19, lørdag klokken 17.00-18.00 og 20.00-21.00.

3: MudMusic på Sortebrødre Torv MudMusic er et nyt musikalsk talentudviklingsprogram på Fyn, og det første forløb afsluttes under H.C. Andersen Festivals, hvor de deltagende bands optræder på Sortebrødre Torv. Hele lørdag er der koncerter med upcoming bands fra MudMusic samt et kuld andre lokale talenter fra vækstlagsmiljøet. Dan Rose indleder lørdag klokken 15, og derefter kan man opleve Gejst, Andreas Odbjerg, Pet the Camel, Fennec on Fire og Halcyon Hope. Genrerne spænder fra singersongwriter og metal til pop og rock. Musikteltet på Sortebrødre Torv, lørdag fra klokken 15.00-22.00.