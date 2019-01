Underholdning: Mandag 4. februar starter et nyt forløb for skrivelystne børn og unge på biblioteket i Rudkøbing. Skriveværkstedet foregår om mandagen fra klokken 16 til 19 og løber over 12 gange. Forfatter Mikael Josephsen står for undervisningen, og han vil komme omkring skrivningens virkemidler inden for både prosa og lyrik. Der kan maksimalt være 12 på holdet, og fristen er kort, så det gælder om at melde sig til hurtigt. /stha