Gods of Rap: Tre af hiphoppens giganter til Danmark

De tre grupper har slået sig sammen for at fejre milepælene fra hiphoppens guldalder. Udødelige hits fra "It Takes A Nation of Millions ..." fra Public Enemy, "3 Feet High and Rising" fra De La Soul har 30 års jubilæum, mens Wu-Tang Clans "Enter The Wu-Tang - 36 Chambers" er blevet 25 år.

En politisk knytnæve

Public Enemy er hiphoppens mest politiske rapgruppe nogensinde. Gruppens musik trækker tråde direkte til Malcolm X og The Black Panthers. Anført af den seriøse Chuck D, der med sin dybe bas bakkes op af hofnarren Flavor Flav.

Deres hovedværk "It Takes A Nation of Millions to Hold Us Back" kom i 1988, og lyden derfra gjorde, at man med rette kunne kalde rapmusikken for afroamerikanernes CNN. I en tid med Black Lives Matter-bevægelsen i fokus og Donald Trump som præsident, er der mere behov end nogensinde for at høre Public Enemy stærke budskab og ikoniske slagord: "Fight the power!" De La Soul er på mange måder det mest alternative rapnavn, der har eksisteret og grupper som Fugees og Outkast ville ikke eksistere uden dem. Numre som "Me, Myself & I" og "Ring, Ring, Ring" er klassikere, der repræsenterer den legesyge del af hiphoppen.

Trugoy, Posdnous og DJ Maseos gennembrud kom med det skøre album "3 Feet High and Rising" i 1989. Det har altså 30-års jubilæum i år, når De La Soul træder på scenen i Royal Arena.

Showet bindes sammen af DJ Premier fra Gang Starr. Han er én af de mest anerkendte producere i hiphop. Han har lavet tonsvis af klassiske numre med alle fra Notorious BIG og Jay-Z til Snoop Dogg og endda Drake.

Billetsalget starter 1. februar klokken 10.00 via Ticketmaster.