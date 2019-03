Genhør med japansk pianist

Musik: Den nuværende formand for Svendborg Kammermusikforening oplevede, at den unge japanske pianist Kotaro Fukuma væltede Pianosalon Christophori i Berlin allerede for år tilbage. Denne oplevelse førte til en koncert i det fynske i 2017 - og nu er Kammermusikforeningen klar med endnu en koncert, hvor den unge, japanske pianist er i centrum. Således kan man søndag 17. marts kl. 15.30 opleve Kotaro Fukuma i Guldsalen i Kulturhus Svendborg, hvor han vil spille et program med værker af Mozart, Beethoven og Schubert. /sisø