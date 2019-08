Generator bliver taget til et nyt niveau: Se det fulde lineup for årets største gadefest

Med hits som "All I wanna do" og "Solo Dance" er han også den kunstner, festivalleder Tine Nyland Østergaard ser mest frem til.

Martin Jensen, Topgunn, Emil Stabil, Faustix, Toomanylefthands, Lord Siva, Just Kiddin (UK), Fouli, Jamaika, Toko, Zookeepers, Icekiid, Lilly Palmer (CH), Farveblind, Katia Nathalie, Andrea Martini, Anek, Statisk, Fraads, Nonsens, Vkation, Monti, Pace + Lead, El Maximus, Dj Bluni, Ambassaden, Refeld, Panduro, Thoby, Harske Hubbi, Buster Hoff + Saikou, Timur, Marcus Gordon, Forbidden Beatz, Ruby Port, Passengers Only og Fennec on Fire.

Plads til lokale kunstnere

Der er også plads til lokale kunstnere på årets lineup. Lokale Statisk, der røg videre i finalen i DR's talentkonkurrence Karrierekanonen og spillede på Smukfest i år, indtager også scenen med dét, Karrierekanonen kalder "Glad-i-låget og naivt popmusik".

Det er dog ikke kun danske kunstnere, der finder vej til Odense i september. Just Kiddin' er en dj-duo, der spiller på forskellige venues i hele verden, vil sætte en fest i gang.

Festivallederen er meget stolt af det nyt lineup.

- Vi forventer, at det bliver taget yderst positivt imod. Vi er her for at blive større og udvikle os, og lineuppet i år er et skridt op fra sidste år, siger Tine Nyland Østergaard.

Om fredagen er der lagt op til regulær gadefest, hvor musikken er helt gratis. Her kommer der knap så kendte kunstnere, men festivallederen garanterer, at det bliver en fest.

Alle kan købe armbånd til torsdag og lørdag, såfremt man er over 18. Torsdag kommer til at foregå i Farvergården og på Amfipladsen og lørdag på Klingenberg med indgang fra Flakhaven. Fredagens fest bliver på scener på og omkring Sankt Anne Plads.