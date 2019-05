Gastro-samarbejde debuterer på Heartland

Heartlands Tasteland er den perfekte platform for at vise de bedste råvarer fra Fyn. Falsled Kros Kasper Tind Hasse og kollegerne i Gastro Fyn tager råvarer fra jord til bord på få timer.

- Heartland er et fantastisk sted at starte. Det var lige tidligt nok i processen for os at stå for banketten, så vi kommer ud med vores budskaber i et andet set up , siger Kasper Tind Hasse.

Gastro Fyn blev grundlagt i januar med underskrifter fra en stribe af øens bedste køkkenchefer og hotelværter, og de tre (hurtigt udsolgte) middage på Heartland Festival er Gastro Fyns første samarbejde. Køkkenchef Kasper Tind Hasse fra Falsled Kro glæder sig til at tage imod gæster lørdag aften sammen med folkene fra The Balcony i Odense.

Det spirende samarbejde Gastro Fyn dækker op til tre middage i Heartlands område Tasteland for at vise fynske og udenøs gæster niveauet på fynske råvarer som asparges, spæde kål og lam fra Hindsholm.

Toppen af fynsk gastronomi trækker i de hvide kokkejakker for at kræse om gæsterne på Heartland Festival og bruge festivalen som show room for øens bedste råvarer i sprød og blød tekstur.

- Lammene er slagtet for en uge siden, og vi arbejder med pighvar fra Mogens på havnen i Faaborg. Vi har haft en god dialog med producenterne, så det bliver mad fra jord til bord inden for få timer, lokker Kasper Tind Hasse.

- Det handler om at promovere den fynske have og de producenter, som leverer nogle utroligt smukke råvarer. Vi søger at skabe en stemning om råvarerne i øjenhøjde med gæsterne, så det bliver mere afslappet end i restauranterne, forudser Kasper Tind Hasse.

Hallundbæk stod for Heartlands første banket i selskab med den kulinariske iscenesætter Mette Sia Martinussen. Her var Kasper Tind Hasse som souschef hjemme på kroen back up på råvarerne til de 1200 gæster.

Banketten er Heartland Festivals største kulinariske satsning, og her står holdet fra Kadeau på Christianshavn for at lange mere end 1000 kuverter ud under teltdugen. Gastro Fyns middag bliver også afslappet, men mere intim med åbent køkken og kokke ude på gulvet mellem gæsterne med Kasper Tind Hasses forgænger fra Falsled - Per Hallundbæk - som formidler af råvarer og med en anekdote eller tre i ærmet.

Ni fynske toprestauranter og hoteller er med i samarbejdet Gastro Fyn, som Thomas Pasfall (th.) og Kasper Tind Hasse (i midten) har skrevet under på, og de laver begge mad på Heartland Festival for at udbrede kendskabet til de gode fynske råvarer. Foto: Nils Svalebøg

Stærkere samarbejde

Køkkenchefen ser Heartland Festival som et første spadestik til samarbejdet i Gastro Fyn, og drømmen for kokke og hotelværter er at etablere et netværk og et fællesskab mellem restauranter for at bygge mere på i et stærkere samarbejde med øens gode producenter. Og der kommer hele tiden nye til.

- Hernede har vi fået kødkaniner og vagtelæg på banen det seneste års tid - råvarer, vi tidligere fik fra Frankrig. Det handler om at udbrede kendskabet til dem mellem restauranterne, og der er sikkert også producenter på Nordfyn, som jeg ikke kender, siger Kasper Tind Hasse.

Gastro Fyn har andre kulinariske events i kalenderen. Kasper Tind Hasse er ved at få indrettet et åbent ildsted i den nye vinkælder på Falsled Kro, hvor gæsterne vil få serveret retter tilberedt over flammerne.

- Thomas Pasfall arbejder sammen med Jacob Stokkebye ved Nyborg om en event, hvor man skal i vinmarken og spise picnic. Det er små sjove events, som kommer i løbet af året, og vi bygger nyt på Gastro Fyn hen ad vejen, siger Kasper Tind Hasse.