Galleri med venner

Korinth: Foreningen Galleri Korinth Venner holder generalforsamling torsdag 7. marts kl. 19 i galleriet på Reventlowsvej 15.

- Kom og bak op om foreningen Galleri Korinth Venner, der blandt andet står bag en række musikarrangementer, og hør om vores spændende program for 2019.

Sådan lyder opfordringen fra galleriejer Torben Nebrot Jørgensen.

Et medlemskab af foreningen koster 100 kroner for privatpersoner, mens virksomheder kan tegne medlemskab for 500 kroner pr år.

På www.gallerikorinth.dk/venner findes flere oplysninger. /SH