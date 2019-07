Galleri KiK i Kerteminde fejrer 25-års jubliæum med en stor jubilæumsudstilling, hvor 33 kunstnere viser deres værker frem til fernisering tirsdag 16. juli kl. 16. Værkerne består af både malerier, akvareller, keramik, glas, smykker og figurer.

På ferniseringsdagen løftes sløret for jubilæumsskriftet om Galleri KiK, som er redigeret af billedkunstner Kirsten Work Rasmussen, der selv var med til at starte galleriet i 1994. For at markere jubilæet udstiller galleriet deres kunst i Kertemindes butikker og banker i de to uger, jubilæumsudstillingen kører. Til ferniseringen kan man opleve kunsten og få en snak med kunstnerne bag. Udstillingen varer indtil 28. juli med åbent fra 11-17 alle dage. /kamjo