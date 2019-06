Gå med i byen: Rottefælden er festlig, folkelig og fornøjelig

Ugens gæsteanbefaler:

Kurt Dreyer, skuespiller.

1 En udendørs begyndelse

Jeg har selv været konferencier i flere år, og det er en utrolig oplevelse at stå på scenen og se udover et tusindtalligt publikum. Jeg har også været tilskuer, og det er også unikt. I år er der en international stjernesolist, som oven i købet er fra Fyn: vidunderlige Henriette Bonde-Hansen. Hun suppleres af Joachim Knop, som også er konferencier i værker af Puccini, Mozart og Rossini. Jeg kan ikke anbefale det nok.

Engen, Odense, søndag 30/6 kl. 15.

2 En dag i operaens tegn

Først en gratis sommerferiekoncert om eftermiddagen med to unge talenter: sopran Charlotte Haugaard og baryton William Jønch Pedersen. Om aftenen "Opera på Eventyrslottet" i Eventyrhaven. Operachef Thomas Storm og Mette-Maria Øyen, som jeg begge havde den udsøgte fornøjelse at spille sammen med i "La Boheme" på Den Fynske Opera, er solister. Jeg ved, hvor gode de er.

Den Fynske Opera, Odense, onsdag 3/7 kl. 16 & Eventyrhaven, Odense, kl. 19.

3 En indendørs afslutning

Man kan endnu i denne sidste uge nå Kerteminderevyen. Den når i år med et helt nyt hold helt på højde med de prisvindende revyer fra de senere år. Rottefælden er, som den skal være, en festlig, folkelig og fornøjelig revy. I år tilmed på et så højt musikalsk niveau, så det er en fryd. jeg foreslår derfor: Se dem begge!

Tornøes Hotel, Kerteminde & Rottefælden, Svendborg.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Sejltur

På de fleste kalendere står "sommerferie" skrevet henover den kommende uge, og skulle du befinde dig på Fyns Land, så er der som altid spændende aktiviteter for små og store skostørrelser. Jeg vil anbefale både de små og store sko at tage på en sejltur ud i det lillebæltske, hvor en fantastisk natur og et rigt dyreliv venter. Medbring en kikkert, for der skulle være mulighed for at se marsvin - altså dem med gæller og finner.

Assens Havn, onsdag 3/7 kl. 13.30.

2 Open Air

For mig er sommeren lig med koncerter i det fri, og jeg startede sæsonen med en fremragende en af slagsen, da Tina Dickow entrerede Friluftsscenen i Den Fynske Landsby forrige lørdag. Ditlevsdal dyrker også det udendørs, og med inspiration fra bisonokser og det amerikanske kan det kun blive nogle fremragende dage til Open Air på bisonfarmen.

Ditlevsdal, Morud, 4-5/7.

3 Sommerteater

Jeg er formentlig ikke den umiddelbare målgruppe, men jeg er fyr og flamme over, at By- og Kulturforvaltningen i Odense Kommune denne sommer gør børneteater rullende og dermed tilgængeligt for børn i udvalgte forstæder. Frem til uge 30 sendes tre børneteatre rundt til fire lokalområder, og hvis du ikke selv har børn, så lån dig til et og prøv et sommerteater i forstæderne.

Dalum, Bolbro, Blangstedgård og Vollsmose.