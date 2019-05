Ugens gæsteanbefaler:

Pia Wirnfeldt, museumsdirektør, Clay

1 Heartland

Man kommer ikke uden om Heartland. Siden festivalens start har jeg ønsket at deltage, og i år kan det endelig lade sig gøre! Jeg glæder mig til at opleve den unikke kombination af god musik, spændende talks og lækker mad i smukke omgivelser. Særligt ser jeg frem til at høre den engelske kult-designer Vivienne Westwood, som vil snakke om bl.a. klima og bæredygtighed og til at høre den dygtige sangerinde Katinka, som performer fantastisk live.

Egeskov Slot, Kværndrup, 30/5-1/6.

2 Down memory lane

På Brandts kan man på onsdag komme med på en gratis rundvisning i udstillingen "Anton Corbijn 1 2 3 4". Jeg vil anbefale, at man benytter sig af muligheden for at høre om den hollandske fotograf, der i en menneskealder har portrætteret ikoner som U2, David Bowie og Nick Cave. For mig er udstillingen en rejse down memory lane. Men uanset gør billederne stort indtryk, pga. Cobijns særlige evne til at komme helt tæt på mennesket bag ikonet.

Brandts, Odense, onsdag 29/5 kl. 19.

Kulturskribent Stine Gjelstrup Hansen anbefaler:

1 Musikquiz

For et par måneder siden var jeg på Brandts for at se Corbijns mere end 400 portrætter af alverdens rocklegender - primært fra 70'erne og 80'erne. Manden har en ganske særlig og konsekvent signatur, og en vandren ned gennem de hvide og mørke rum efterlod mig med stor fascination for fotografen. En fascination har jeg bestemt også for musikken og dens stjerner fra den tid, og måske man skulle udfordre sig selv med en musikquiz i Corbijn-style, når Brandts lokker med flotte præmier på onsdag.

Brandts, Odense, onsdag 29/5 kl. 18.30-21.

2 Traditionsrig løbetur

Kristi himmelfartsdag er traditionen tro dagen, hvor tæt på 20.000 børn og voksne samles omkring atletikstadionet i Bolbro for at slå personlige rekorder, svede med kollegaerne og høre god musik i selskab med en god grillpølse. Hvis du ikke allerede har sikret dig en billet til denne 42. udgave af Eventyrløbet, vil jeg anbefale dig at gøre det for foruden sved på panden, får du også god musik med i billetten.

Odense Atletikstadion, torsdag 30/5 kl. 10.

3 Det perfekte måltid

Claus Holm; manden hvis kærlighed til mad kan aflæses på mavens størrelse. På mandag stiller han spørgsmålet: Fik du smagt det du ville?, når han gæster Arkaden og deler ud af sin store kærlighed til gode råvarer. Publikum skal med på en rejse gennem smagskompasset, hvor man kan lære om de fem smage men også om den healende effekt, som mad kan have. Kom lidt før og fyld maven med en ret fra et af de mange køkkener i Arkaden - man lærer bare bedre på fuld mave.

Arkaden, Odense, mandag 27/5 kl. 20.