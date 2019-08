GUFs efterårsprogram er klar

Musik: Foreningen GUF har som noget helt nyt indgået et samarbejde med ungdomshuset Walker i Middelfart, og dette samarbejde udmøntes i et fælles arrangement onsdag 11. september kl. 20, hvor engelske Sam Kelly Trio spiller i ungdomshuset Walker på Falstersvej - og således er GUFs efterårsprogram skudt i gang. Andet musiknavn på efterårsprogrammet er danske Carl Emil Petersen. Lørdag 5. oktober kl. 20 spiller han en solokoncert i multisalen på Vestre Skole i Middelfart. Efter de nuværende planer afsluttes efterårssæsonen torsdag 14. november, hvor bandet Songs For Iris spiller på Kulturøen i Middelfart kl. 20. /stha