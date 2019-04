Fynskfødt instruktør klar med ny film: - Der er kommet et råddent syn på muslimer og arabere

Den prisvindende instruktør Omar Shargawi har klare budskaber i dokumentarfilmen "Western Arabs". Det handler om ikke at dømme mennesker på religion og hudfarve, men at kunne forstå deres baggrund. Og så handler filmen om at bryde den tunge arv og tage ansvar for eget liv.

Film: 12 år. Så lang tid har optagelserne været undervejs til dokumentarfilmen "Western Arabs", der 3. april har danmarkspremiere. I de 12 år har den Odense-fødte instruktør Omar Shargawi fulgt sin familie med et kamera i forsøget på at finde ud af, hvorfor hans palæstinensiske far handlede, som han gjorde. Og hvorfor han selv ejer det temperament, som han gør. Men også fordi han allerede i 2007 mærkede, at samfundet for ham var ved at gå i en skræmmende retning. - Vi bevæger os et grimt sted hen i den vestlige verden. Der er kommet et negativt, nærmest råddent syn på muslimer og arabere, og det ser man i hele Europa, siger Omar Shargawi.

Omar Shargawi Født 1974 i Odense, men bor nu i hovedstadsområdet.Selvlært filminstruktør, der før arbejdede som selvlært modefotograf.



Debuterede i 2008 med spillefilmen "Gå med fred Jamil".



Modtog i 2012 Nordisk Film Prisen, der belønner et nyt filmtalent, som tilfører det danske mediemiljø noget særligt.



Har medvirket i prisvindende film som "Den skyldige", men også i tv-serier som "Ørnen", "Herrens veje" og "Jesus og Josefine".



Aktuel med dokumentaren "Western Arabs", som har danmarkspremiere 3. april og kan ses i Café Biografen torsdag 4. april kl. 18.30.

I filmen figurerer flere barndomsbilleder og klip fra tiden i Odense, hvor han boede, til han blev fem år gammel. Foto: Fra "Western Arabs"

Ikke religion og hudfarve "Western Arabs"-dokumentaren graver ifølge instruktøren et spadestik dybere i hans egen barndom. En barndom, som var præget af faderens fortid som palæstinensisk flygtning, og hvor faderen sloges med hyppige humørskift og en masse aggressioner. En tung, traumatiserende arv. - Mennesker glemmer, at vi er så forbandet ens. Om vi griner, græder, raser eller roser, har det ikke en skid med hudfarve eller religion at gøre. Det handler om, hvad man har oplevet, mener instruktøren. Omar Shargawi oplevede selv, at han gik rundt med en masse aggressioner. Vrede følelser og en fornemmelse af ikke at høre til, selv om hans blod er halvt dansk, grundet sin danske mor. Han vidste ikke, hvor denne vrede kom fra, men prøvede at finde ud af det gennem de mangeårige optagelser af dokumentarfilmen. - Jeg siger ikke, at vi skal undskylde vrede udfald, eller når folk begår kriminalitet. Det er aldrig i orden. Men folk må forstå, at der er en årsag til, at flygtninge og vi efterkommere reagerer, som vi gør.

I "Western Arabs" kommer seeren nærmest pågående tæt på Omar Shargawi, faderen Munir Shargawi (yderst tv.) og resten af familien. Foto: Fra "Western Arabs"

Et menneskeligt lag Derfor mente Omar Shargawi, at hans far havde noget vigtigt at fortælle. Om den tunge arv, han flygtede fra, men også om den arv, han gav videre til sin søn. I 2013, mens han stadig optog på filmen, døde faderen. Pludselig følte Omar Shargawi, at den tunge arv blev brudt. - Nu kunne jeg ikke give skylden for al min vrede til min far længere. Jeg fandt ud af, at jeg selv måtte bryde med det dårlige mønster. Selv tage vare på mit eget liv, fortæller han og tilføjer: - Det håber jeg også, at filmen vil lære seeren. Det menneskelige lag. Hvis man spilder livet med dårlige mønstre og ikke ændrer noget, ender man med at give det samme videre til sine børn. Og så fortsætter arven.

- Jeg er meget bevidst om min fynske baggrund. Ligesom jeg er bevidst om både min danske og palæstinensiske baggrund, fortæller Omar Shawgawi, der her filmede sin far. Foto: Fra "Western Arabs"

Forholdet til faderen Alt i dokumentaren klippede instruktøren selv sammen længe efter faderens død, og her kunne han mærke, at vreden var forsvundet. - Jeg havde en stor fornøjelse med at klippe filmen sammen og bruge så mange timer med min far. Det var nærmest, som om han var i live igen, husker han. - Jeg fandt også ud af, at jeg flere gange har været lidt for pågående over for far med kameraet. Det kan jeg godt fortryde lidt. Netop forholdet mellem Omar Shargawi og faderen står stærkt i dokumentaren, fik han fortalt, da filmen blev vist eksklusivt på CPH:DOX 31. marts i den københavnske biograf Empire Bio. - "Jeg bliver nødt til lige at ringe til min far", har flere sagt til mig. Hvilket siger noget om, at dokumentaren har flere lag. Både på samfundsplan og helt ned i det menneskelige.

Voksende vigtighed Arbejdstitlen var "Danish Arabs", men instruktøren følte, at den burde bredes mere ud og endte med "Western Arabs". - Problematikken gør sig ikke kun gældende i Danmark. Jeg håber, den kan åbne hele Vestens øjne for situationen for muslimer i dag. Det må ikke blive en racekrig, ligesom vi ser det i USA mellem sorte og hvide, håber han. Du er ikke bange for, at dokumentaren bliver for subjektiv? - Næh. Jeg er ikke en journalist, der skal veje et bestemt emne. Jeg synes, det er et vigtigt emne, og hvis jeg ikke kommer med min mening, hvad skulle jeg så gøre med den? spørger Omar Shargawi , inden han afslutter: - Siden jeg begyndte på optagelserne i 2007, er den vestlige verdens syn på muslimer og arabere kun blevet værre. Hvilket betyder, at filmens væsentlighed kun har vokset.