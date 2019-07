Fynske fonde får flere ansøgninger: - Vi er nødt til at give flere afslag

- Tag bare Odense: Når man gennemfører det besparelseskatalog, som der lægges op til, er der mange, der er vant til at få en sum penge fra kommunen, som skal ud og finde pengene et andet sted. Det kommer uden tvivl til at betyde endnu flere ansøgere, fortsætter fondsdirektøren.

Fynsk tendens?

Piben får en anden lyd, når man taler med en af de største bidragsydere til den klassiske musik på landsplan, Augustinus Fonden. Her kan man ikke genkende billedet af, at stigende konkurrence om fondsmidler skulle have gjort det sværere at opnå bevillinger. Fonden påpeger, at mængden af ansøgere inden for musik de seneste fem år har ligget relativt stabilt på cirka 500 årligt, og at antallet af bevillinger ligeledes er ret jævn med en tilsagnsprocent omkring 70 procent. Størrelsen på bevillingerne er endda steget siden 2016. Man uddeler dog også pengene en smule anderledes end tidligere.

- For Augustinus Fonden er klassisk musik et kerneområde. Vi støtter publikums møde med musikken ved koncertoplevelser året rundt og gerne festivaler i sommerlandskabet. Men verden udvikler sig, og det samme gør publikum og deres møde med klassisk musik, siger Frank Rechendorff Møller, direktør i Augustinus Fonden.

Han fremhæver, at fonden har suppleret sit fokus på øjeblikkets koncertoplevelse med støtte til "det varige". Fonden støtter således i stigende grad musikudgivelser, musiklitteratur, forskning knyttet til klassisk musik og også enkelte jazz-initiativer.

- Vi er som fond i bevægelse, og i disse år sker der meget inden for klassisk musik, siger Frank Rechendorff Møller.