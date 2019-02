Fynske Kim Hammelsvang aktuel i stor cabaret i København

Scene: Cabareten "Piaf & Aznavour" har premiere tirsdag 26. februar på OFF Det nye, og med på rollelisten er fynske Kim Hammelsvang, der til og med sommeren 2018 var en del af ensemblet i Kerteminderevyen og inden da mangeårig fast inventar i Bogense Sommercabaret. Foruden Kim Hammelsvang vil man også kunne opleve Kirsten Siggaard. Sammen vil de to fortolke og udspille historien om to af det 20. århundredes største franske sangere og belyse det tabubelagte kærlighedsforhold mellem en ældre kvinde og en yngre mand. Forestillingen kan opleves frem til tirsdag 26. marts. /stha