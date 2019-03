Fynsk vidunderdreng gør det igen: Vinder dansk-svensk konkurrence og talentpris

Prisværdigt talent

Forinden havde svenske og danske musiktalenter i januar kæmpet om at blive én ud af to blæsere og to strygere i to forskellige aldergrupper (altså otte deltagere fra hver land), der skulle kæmpe deres lands klassiske kamp. Her blev Stefan Burchardt den ene unge stryger, og det kvitterede han med at gå hele vejen gennem semifinale og finale, da den endelige konkurrence stod på Ishøj Kulturskole.

- Det er altid nervepirrende at skulle deltage i konkurrencerne. Jeg har ikke prøvet før, at semifinale og finale var på samme dag, men det gjorde, at nervøsiteten var lidt mindre imellem dem.

Han modtog ud over 1. prisen også en overordnet Talentpris, der kun gives til én blandt konkurrencens deltagere.

Til dagligt studerer Stefan Burchardt på Musikalsk Grundkursus i København, mens han færdiggør 9. klasse på Henriette Hørlücks Skole i Odense til sommer. 1. prisen hos Øresunds Solist blev den niende i samlingen, der blandt andet tæller Jacob Gade Violinkonkurrence, Syddansk Talent Konkurrence, årets talentpris hos Berlingske Klassiske Musikkonkurrence og "Flame Concours" i Paris.

Men Stefan har ingen planer om at stoppe.

- Jeg fortsætter og håber på en masse flere konkurrencer og koncerter i den kommende tid, afslutter han.