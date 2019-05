Fynsk stjerne udsender nyt album: Irah er båret af kærlighed

Enhver rejse starter med det første skridt, og enhver musikers karriere indledes mere en mere eller mindre ren tone på et ofte billigt instrument. Sådan forholdt det sig i hvert fald for Adi Zukanovic, der som fireårig endte på et langelandsk flygtningecenter med sine bosniske forældre.

Her fik han tiden til at gå med at udforske et legetøjskeyboard fra Fætter BR, som ikke just lød himmelsk. Men Adi Zukanovic følte sig instinktivt draget af plastikinstrumentet, som han tilbragte timevis med at udforske hver eneste dag. Som syvårig kunne han sagtens spille tre timer om dagen. Som 10-årig nærmere fire timer. Til sidste forbarmede hans forældre sig og købte et bedre keyboard til ham. Så begyndte han at øve fem timer om dagen.

- Jeg kan tydeligt huske følelsen af at føle sig anderledes end sine jævnaldrende. De gik alle op i fodbold, mens jeg hellere ville spille musik, tegne og opfinde mine historier, som jeg skrev ned. Men det var ubetinget i musikken, at jeg fandt størst tryghed og glæde. Jeg kan ikke huske, at jeg nogensinde har taget en aktiv beslutning om, at det var den vej, jeg skulle gå. Jeg har reelt aldrig gået på andre veje, siger Adi Zukanovic.

Allerede som 12-årig fornemmede han, at han tog et større ansvar både i forhold til musikken og sin familie end sine jævnaldrende kammerater.

- Mine forældre kunne ikke sproget, mens jeg lærte dansk på få måneder. Det betød, at jeg hjalp med ting, man normalt ville overlade til voksne. Jeg havde et stort ansvar, og netop derfor var musikken et befriende rum, fordi jeg kun skulle tænke på mig selv. Musikken passede perfekt til mine omstændigheder, siger Adi Zukanovic på en café på Frederiksberg i København.