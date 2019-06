Fynsk madfotograf: Her er opskriften på det perfekte madbillede

3) Udtrykket og stemningen

Tænk over restaurantens udtryk. Nogle restauranter vil gerne have et rent, hvidt look, mens andre gerne må have et rustikt kaos. Hold også øje med, om nogle af restaurantens omgivelser kan spejle sig i glasset eller i tallerkenen.

- Det kommer meget an på farven af tallerkenen, typen af mad, og hvilken stemning der generelt er i restauranten, siger fotografren og deler så ud af endnu et tip:

- Jeg gør nogle gange det, at jeg sætter endnu en tallerkenanretning og nogle vinglas i baggrunden, for så siger det underbevidst, at den her ret vil være hyggelig at nyde med en anden.