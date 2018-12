Fynsk kortfilm sætter tålmodighedsmusklen på prøve

Kedsomheden kommer nok af, at jeg er brændemærket af tidens krav om hurtig, hurtigt, hurtigere tempo i hverdagen, arbejdslivet og i videoer. Men det stilistiske valg i "Fremmed" at svælge i stemningen i hver scene gør, at kortfilmens budskab aldrig kommer ud over scenekanten. Som tilskuer falder jeg nærmest i en rastløs søvn.

Pakket ind i pryd

Én ting må man dog give "Fremmed". Den visuelle og lydmæssige side er i topklasse.

Som da den lille pige er forsvundet sporløst som konsekvens af håndgemæng og hårde ord mellem hende og den fåmælte fisker aftenen før. I denne ene scene, filmet i ét klip, forklares det savn, som kun en person, der er ensom, kan føle. Fiskeren samler en forstenet søanemone, de har fundet dagen før, op, løfter den retorisk og bevæger sig ud af billedet. Billedet bliver stående til lyden af fumlen med sko og jakke; og så et dørhåndtag. Kort tid efter ses og høres han traske mod havet - på udkig efter noget eller nogen. Her rummer kortfilmen endelig det symbolske lag, som hæver den over et powerpoint-show af æstetisk smukke billeder og lyd. Her får jeg faktisk noget at spille tankebold op ad.

Jeg anerkender, at det er en svær kunst at komme med et budskab i det usagte. I "Fremmed" fungerer det ikke. Jeg aner ikke, hvad filmen vil, udover at tvinge mig til at se en smuk stilhed i øjnene.