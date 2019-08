Odenseanske Sara Maria Glanowski er endt i New York, hvor hun i syv år har fulgt en række fandenivoldske skæbner på kanten. Fra hårdtslående kvinder i en legendarisk bokseklub, videre ud på gaderne i New York, hvor sorte og brune amerikanere forsøger at bekæmpe politiovergreb med kameraer, til hjemme hos skinhead'en Henry, der har spredt racistisk propaganda og fortrudt. Skæbnerne og deres historier har hun samlet i bogen 'Skyggebokser'.

"Hverken køn, race, klasse eller fødested skal definere dine muligheder, men alene dine evner og dit talent." Sådan blev den amerikanske drøm formuleret af historikeren James Truslow Adams i 1931, men en drøm er netop, hvad der er tale om. Virkeligheden er anderledes brutal i dagens USA, især hvis du er sort eller brun. For USA er et land bygget på ryggen af slaver, og det trækker fortsat dybe blodspor, siger Sara Maria Glanowski.

I dag, 12. august, debuterer hun med bogen "Skyggebokser", der handler om en række skæbner i og omkring New York og deres kamp for retfærdighed og et bedre liv. Hun har fulgt bogens hovedpersoner i op til syv år - et krævende arbejde, der indimellem har sat hendes personlige liv på pause, for det har suget tid og tålmodighed at komme ind på livet af dem.

- Men jeg skelner ikke mellem, hvem jeg er som journalist, og hvem jeg er som menneske, siger hun. For sådan må det være, når man er en engageret og ikke mindst indigneret journalist.

Der er langt i mere end én forstand fra gaderne i New York til Sadolinsgade i Odense, hvor Sara voksede op i et trygt barndomshjem sammen med sin lillesøster, og hvor hendes lærerforældre var socialt bevidste. Perspektivet derhjemme var ikke magthavernes, fortæller hun. Så blikket for de udsatte blev tidligt skarpt, ligesom en vild energi har fulgt hende hele livet. Lille Sara byggede huler, klatrede i træer og drengene kaldte hende Tarzan.