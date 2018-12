Fynsk forfatter udgiver den bog, han manglede som barn

Erik Christian Larsen fra Nyborg har skrevet børnebogen "Tommy med det gyldne ben". Han håber, at den med magi, trolde og fodbold kan få flere børn til at læse.

- I bogen er der tre brødre, hvoraf de to ældste synes, at de er rigtig gode til fodbold, men at lillebroren ikke kan noget. Der er også trolde, dværge og magi i bogen. Så det er klassiske greb fra eventyr, siger forfatteren.

- I den alder tænkte jeg selv, at hvis man kunne blive professionel fodboldspiller ud af ingenting, så var forestillingen, at alt ville blive fedt, og kedelige ting som opvask ville forsvinde. Jeg og mine kammerater ville høre om den høje løn og hele livsstilen omkring professionel fodbold.

Tidligere har Erik Christian Larsen skrevet fagbøger til børn og lavet børneradio. Men det er første gang, at han skriver en decideret børnebog, og der er en særlig grund til, at netop denne skulle skrives.

Ikke den sidste

Forfatteren mener umiddelbart ikke, at bogen om Tommy er den første i en serie.

- Jeg har allerede flere ideer til nye børnebøger, men det bliver ikke en Tommy nummer to, forklarer han.

Erik Christian Larsen er lige nu bosat i Kerteminde, men til foråret 2019 planlægger han at flytte tilbage til Georgien, hvor han tidligere har rejst en del.

- Jeg rejser meget og til mange forskellige lande. At skrive bøger passer godt til min måde at leve på. Allerhelst vil jeg gerne undgå at gro fast. Både livsstils- og arbejdsmæssigt. Det betyder, at jeg fremover ikke kun vil skrive børnebøger. Jeg kunne også godt forstille mig at skrive endnu en fagbog, siger fynboen.